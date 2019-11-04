شكرا لقرائتكم موعد عودة أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب المصاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أوضح الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق اول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب موعد عودة أحمد الشيمي لاعب الفريق إلى المشاركة في التدريبات.
وأكد طبيب المقاولون العرب في تصريحات أن الشيمي سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات خلال أسبوع أو عشرة أيام بحد أقصى.
ويقع المقاولون العرب فى المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربى 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.
ولدي للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
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