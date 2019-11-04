شكرا لقرائتكم موعد عودة أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب المصاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أوضح الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق اول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب موعد عودة أحمد الشيمي لاعب الفريق إلى المشاركة في التدريبات.

يخضع أحمد الشيمي، لاعب المقاولون العرب، لتدريبات تأهيلية، تحت إشراف الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق، للتعافي من إصابة الكاحل التي كان قد تعرض لها في مباراة المقاولون مع الزمالك، بمنافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وكان أحمد الشيمي لاعب ذئاب الجبل قد تعرض لتدخل عنيف من فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، على ملعب السلام والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1. Advertisements

وأكد طبيب المقاولون العرب في تصريحات أن الشيمي سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات خلال أسبوع أو عشرة أيام بحد أقصى.

ويقع المقاولون العرب فى المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربى 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ولدي للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.