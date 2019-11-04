شكرا لقرائتكم ماذا قال يورجن كلوب عن الجوكر تريزيجيه؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إشادات واسعة تلقاها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني وأستون فيلا الإنجليزي، بعد تألقه اللافت في مواجهة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي ،والتي حمسها الأخير لصالحه في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 2/1 بعدما كان أستون فيلا متقدماً بهدف.

تريزيجيه نجح في إحراز هدف فريقه الوحيد، كما صنع العديد من الفرص لزملائه إلا أنهم لم ينجحوا في استغلالها، وكان تريزيجيه محور خطورة فريقه خلال أحداث المباراة بالكامل وشكل خطورة واضحة على دفاعات الريدز طوال أحداث المباراة.

ونقل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي إشادة الألماني يورجن كلوب بإمكانياته، مؤكداً له أنه يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية جيدة تؤهله للعب في أكبر الأندية الاوربية، كما أنه يُجيد اللعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة خاصة وأن مواجهة ليفربول واستون فيلا شهدت مشاركة تريزيجيه في ثلاث مراكز مختلفة على مدار اللقاء وهي الجناح الأيمن والجناح الأيسر والمهاجم الصريح.