اخبار الرياضه

ماذا قال يورجن كلوب عن الجوكر تريزيجيه؟...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ماذا قال يورجن كلوب عن الجوكر تريزيجيه؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إشادات واسعة تلقاها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني وأستون فيلا الإنجليزي، بعد تألقه اللافت في مواجهة فريقه أمام في ،والتي حمسها الأخير لصالحه في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 2/1 بعدما كان أستون فيلا متقدماً بهدف.

 

تريزيجيه نجح في إحراز هدف فريقه الوحيد،  كما صنع العديد من الفرص لزملائه إلا أنهم لم ينجحوا في استغلالها، وكان تريزيجيه محور خطورة فريقه خلال أحداث المباراة بالكامل وشكل خطورة واضحة على دفاعات الريدز طوال أحداث المباراة.

 

ونقل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي إشادة الألماني يورجن كلوب بإمكانياته، مؤكداً له  أنه يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية جيدة تؤهله للعب في أكبر الأندية الاوربية، كما أنه يُجيد اللعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة خاصة وأن مواجهة ليفربول واستون فيلا شهدت مشاركة تريزيجيه في ثلاث مراكز مختلفة على مدار اللقاء وهي الجناح الأيمن والجناح الأيسر والمهاجم الصريح.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال يورجن كلوب عن الجوكر تريزيجيه؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا