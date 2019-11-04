شكرا لقرائتكم رسمياً.. انسحاب على فرج من بطولة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انسحب البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، بشكل رسمي من بطولة العالم لرجال الاسكواش المقرر إقامتها في الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

ويرجع سبب انسحاب علي فرج نظراً لحالة الحزن التي تسيطر على البطل المصري الذي ودع نجل شقيقه الطفل علي وائل فرج إلى مثواه الأخير أمس الأحد.

ويدخل طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً محل علي فرج في جدول مسابقة بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، ليواجه لاعب الجزيرة الألماني رفائيل كاندرا في الجولة الأولى.

ويعتبر علي فرج حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتي توج بها في مارس الماضي حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر علي فرج قد خسر في المباراة النهائية لبطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش التي استضافتها الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري، أمام منافسه كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالمياً في ظل الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها البطل المصري.

Advertisements