شكرا لقرائتكم رسمياً.. انسحاب على فرج من بطولة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدخل طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً محل علي فرج في جدول مسابقة بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، ليواجه لاعب الجزيرة الألماني رفائيل كاندرا في الجولة الأولى.
ويعتبر علي فرج حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتي توج بها في مارس الماضي حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وخسر علي فرج قد خسر في المباراة النهائية لبطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش التي استضافتها الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري، أمام منافسه كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالمياً في ظل الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها البطل المصري.
ورحل علي وائل فرج متاثرا بمرضه والذى كان له التأثير على ثنائي عائلة فرج علي ونور في مشاركتهم الأخيرة ببطولتي العالم لسيدات الاسكواش وبطولة مصر الدولية للرجال.
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