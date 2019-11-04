شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المقاولون يحدد موعد عودة الشيمي لتدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب ، موعد عودة أحمد الشيمي لاعب الفريق للمشاركة فى التدريبات.

أحمد الشيمى تعرض للإصابة بكدمة فى الأنكل بعد تدخل عنيف من فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك خلال المباراة التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الخامسة من الدورى على ملعب السلام والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

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وأكد الدكتور وائل نبيل، فى تصريحات خاصة، أن الشيمى سيكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات خلال أسبوع أو عشرة أيام بحد أقصى.

ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربى 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم فى المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.