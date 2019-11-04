سوبر كورة.. ماذا قال يورجن كلوب عن الجوكر تريزيجيه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إشادات واسعة تلقاها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني وأستون فيلا الإنجليزي، بعد تألقه اللافت فى مواجهة فريقه أمام ليفربول في الدورى الإنجليزى، والتى حمسها الأخير لصالحه فى الدقيقة الأخيرة بنتيجة 2/1 بعدما كان أستون فيلا متقدماً بهدف. تريزيجيه نجح فى إحراز هدف فريقه الوحيد، كما صنع العديد من الفرص لزملائه إلا أنهم لم ينجحوا فى استغلالها، وكان لاعب المنتخب الوطنى محور خطورة فريقه خلال أحداث المباراة بالكامل وشكل خطورة واضحة على دفاعات الريدز طوال أحداث المباراة. لمعرفة ماذا قال يورجن كلوب عن الجوكر تريزيجيه عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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