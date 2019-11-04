شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لدونجا لتحديد مشاركته فى تدريبات الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان اللاعب قد تعرض لشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى.

وفى ذات السياق خاص الفريق تدريبات بدنية شاقة ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف بما يحق أهداف المرحلة فى تلاشى سلبيات الفترة الماضية. Advertisements ويخوض الفريق سلسلة من الوديات استعدادا لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال والتى يلتقى خلالها الجزيرة الإماراتى فى إياب دور الــ16. وحرص الجهاز الفنى على تنظيم مجموعة من الحصص البدنية التى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين. فى سياق متصل، أدى محمد حمدى زكى جناح ومهاجم الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل معاناته من إجهاد بالعضلة الضامة.

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