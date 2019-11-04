شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتناولون الإفطار قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسين السيد، لاعب النادي الأهلي، صوراً من معسكر الفريق المقام حالياً فى الإمارات، خلال تناول اللاعبين وجبة الإفطار قبل استئناف التدريبات بعد انتهاء الإجازة التى حصلوا عليها أمس.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم بدون الدوليين بعد عودتهم إلى القاهرة، فيما يستمر المعسكر إلى الأربعاء المقبل وفقا للموعد المحدد لعودة البعثة واستكمال برنامج الاعداد لمرحلة ما بعد التوقف.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتقسيم مرحلة التوقف إلى جزأين، حيث يخوض الفريق معسكر تدريبى فى الإمارات اشتمل على جانب فني وبدني، كما ركز المدير الفنى على الجانب النفسى والمعنوى وأجل فكرة إقامة تجربة ودية، ويستكمل الأهلي برنامجه التدريبي بالقاهرة بعد العودة استعدادا للدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



معسكر الاهلي