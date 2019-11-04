شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو القلعة البيضاء الباب أمام إمكانية عودة محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالى الحالى، حال أراد اللاعب العودة إلى صفوف الفريق، بعدما رحل عنه بداية الموسم الجارى إلى النادى البرتغالى دون موافقة الأبيض، لاستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد.

ويستعد كهربا مع المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من شهر نوفمبر، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديوجراف التالى أبرز ما قدمه كهربا مع أفيش البرتغالى فى الفترة الأخيرة بجانب ما قدمه مع الأبيض فى الموسم الماضى..

4 مباريات شارك فيها مع أفيش البرتغالى بمعدل 120 دقيقة.

1 هدف وحيد أحرزه كهربا مع أفيش البرتغالى.

48 مباراة شارك فيها مع الزمالك الموسم الماضى.

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27 مباراة بالدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتان فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى، حصيلة مشاركاته مع الزمالك.

13 هدفًا أحرزها كهربا بواقع 11 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية.

11 هدف صنعها كهربا للزمالك فى دورى الموسم الماضى.

ثانى أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف فى الدورى بالموسم الماضى مع الزمالك بعد محمود علاء.

507 أيام هى مدة غيابه عن المنتخب الوطنى قبل انضمامه للفراعنة قبل مباراة كينيا.

25 مباراة هى تاريخ مشاركاته مع المنتخب الوطنى، بمعدل 1134 دقيقة.

3 أهداف أحرزها مع الفراعنة وصنع مثلهم.