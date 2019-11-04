شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى معسكر 6 أكتوبر ويتوجه للنادى لخوض مواجهة جولدى والان مع تفاصيل الخبر
ودخل الزمالك معسكراً مغلقاً الخميس الماضى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وخاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الأيام الماضية، وألغى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك مران الفريق الصباحى اليوم لتخفيف الأحمال البدنية قبل خوض اللقاء الودى أمام جولدى.
ويستعد الزمالك لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينهى معسكر 6 أكتوبر ويتوجه للنادى لخوض مواجهة جولدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.