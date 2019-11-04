شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى معسكر 6 أكتوبر ويتوجه للنادى لخوض مواجهة جولدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى معسكر الزمالك المغلق الذى أقيم فى مدينة السادس من أكتوبر فى الثانية ظهر اليوم الاثنين، وتوجه الفريق الأبيض إلى ملعب النادى بقلعة ميت عقبة لخوض مواجهة جولدى الودية، المقرر إقامتها فى الخامسة مساءً، على هامش الاستعدادات البيضاء فى التوقف لارتباط المنتخب الأولمبى بالمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، بجانب استعدادات المنتخب الوطنى الأول لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من الشهر نفسه.

ودخل الزمالك معسكراً مغلقاً الخميس الماضى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وخاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الأيام الماضية، وألغى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك مران الفريق الصباحى اليوم لتخفيف الأحمال البدنية قبل خوض اللقاء الودى أمام جولدى.

ويستعد الزمالك لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.