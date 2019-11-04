شاهد.. ماذا طلبت زوجة جنش فى عيد الحب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، حيث قامت زوجة حارس العرين الأبيض بمداعبة جنش بمناسبة عيد الحب. ونشرت زوجة جنش صورة وعلقت عليها، "قولى بحبك يا أم عيالى فى المايك". Advertisements وينتظر جنش الخضوع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد شكل ومدة البرنامج العلاجى والتأهيل الأخير الذى يفضل الخضوع له فى إسبانيا فى النصف الثانى من الشهر الجارى. وكان الزمالك قرر قيد جنش فى قائمته المحلية تمهيداً لاستعادته فى شهر يناير المقبل عقب الجراحة التى خضع لها فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.

جنش

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