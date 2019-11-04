شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. راندا تاج بطلة الأثقال: كان نفسى أكون مهندسة ديكور وبحب نرمين الفقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى راندا تاج لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، والحاصلة على ذهبية أولمبياد البرازيل 2016، فكان معها الحوار التالى..



راندا تاج

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب الرسم جدا وقت فراغى اقعد ارسم

ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟

أنا بعمل أصناف أكل كتير لكن أكتر أكلة بحب أعملها جدا المحشى بالشاروما بتميز فيها وبعملها بطريقتى الخاصة.



راندا تاج و السيلفى

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى

من مطربك المفضل؟

بحب أسمع أغانى هانى شاكر.



بعد التتويج فى الاولمبياد

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

كنت أتمنى أكون مهندسة ديكور، بيكون عندهم ذوق معين ودقة فى التفاصيل.

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لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا خالص.. أتجاهل الموقف تماما.



راندا تاج بالنظارة الشمسية

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

نرمين الفقى رقيقة جدا وأنا بطبعى بحب الرقة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.



سيلفى راندا تاج

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

رياضى حتى يقدر ظروف البطولات والتدريبات

إذا طلب منك شريك الحياة ترك الرياضة وتنس الطاولة ما ردك؟

لا طبعا.. سأتمسك بحلمى الذى أسعى لتحقيقه.