تعرف على تهديدات ماريو بالوتيلي بعد تشبيهه بالقرد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق بريشيا الإيطالي، لهتافات عنصرية وجهها له مشجعو نادي هيلاس فيرونا، وذلك خلال مباراة الفريقين في الدوري الإيطالي، إلا أن اللاعب رد بتهديدات بأنه سيغادر الملعب بسبب تلك الهتافات العنصرية.
ماريو بالوتيلي ظهر عليه الغضب الشديد وركل الكرة باتجاه المدرجات للتنفيس عن غضبه بعد تشبيهه بالقرد.
زملاء بالوتيلي في الفريق ولاعبو فيرونا توجهوا له لعناقه وإقناعه بالبقاء داخل الملعب، حيث أصدر الحكم تحذيرا كي يتم قراءته عبر مكبرات الصوت في الملعب.. وجرى تأجيل المباراة عدة دقائق مع تقدم فيرونا 1 - صفر قبل استئنافها مجددا.
الواقعة كانت المرة الثانية التي يجري خلالها إيقاف مباراة في دوري الدرجة الأولى بسبب الهتافات العنصرية، بعد الهتافات التي رددها مشجعو روما ضد نادي نابولي أيضا.
بالوتيلي ولد لأبوين مهاجرين من غانا ولعب لصالح المنتخب الإيطالي، وعاد للعب في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بعد عدة مواسم في فرنسا.
يشار إلى أن فيرونا تقدم 2 – صفر خلال المباراة قبل أن ينجح بالوتيلي في تسجيل هدف لصالح بريشيا لتنتهي المباراة 2 -1.
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