مقتل حلاق كريستيانو رونالدو في ظروف غامضة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لقي ريكاردو ماركيز فيريرا، مصرعه، وهو مصفف شعر معروف عمل مع المشاهير وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك في أحد الفنادق في سويسرا.
وبحسب صحيفة “كوريو دا مانها” البرتغالية، فقد عثر عامل في فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ، على جثمان فيريرا ممددا على السرير، وقد تعرض لطعنات نافذة عدة،
فيريرا البالغ من العمر 40 عاما، من مواليد جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو، وارتبط اسمه بقصات لنجم يوفنتوس الإيطالي، منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره.
السلطات السويسرية بدأت تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة.
المحققون التقطوا خيطا مهما، عندما أبلغ نزلاء الفندق عن صوت ضجيج يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.. كما تمكنت الشرطة السويسرية من اعتقال مشتبهاً به في جريمة القتل.
الشرطة اعتقلت كانتون زيوريخ مشتبهاً به، ويحمل الجنسية البرازيلية، وأُلقي القبض على البرازيلي البالغ من العمر 39 عاماً في مكان إقامته بمدينة زيورخ واقتيد إلى مكتب المدعي العام لوجود اشتباه بصلته في القضية.
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