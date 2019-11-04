رسالة مؤثرة من شقيقة اللاعب الراحل إيميليانو سالا في أول ذكرى لميلاده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كتبت رومينا سالا، شقيقة اللاعب الأرجنتيني الراجل إيمليانو سالا، رسالة تزامنا مع مرور أولى ذكرى ميلاد بعد وفاته.

رومينا كتبت على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” إلى روح أخيها الذي فارقها قبل 10 أشهر: لا توجد كلمات قادرة على وصف مدى الألم الذي نعيش فيه، عيد ميلاد سعيد أخي.

وأضافت: أينما ذهبت سوف تظل دائماً مصدر لقوتنا من أجل الاستمرار في الحياة، كنت أتمنى أن تكون كل الظروف مختلفة، أعدك بألا أتوقف وسأعيش هذه الحياة وصولاً إلى الجنة.

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سالا كان سيبلغ عامه الـ29 في 31 أكتوبر 2019، وتكريماً للنجم الأرجنتيني الراحل قام ناديه السابق الذي شهد انطلاقته في الملاعب “سان مارتن دي بروجريسو” بتغير اسم الملعب إلى إيمليانو سالا.

لعب سالا طوال مسيرته الكروية الاحترافية 236 مباراة وسجل 95 هدفاً، وكان لاعباً في صفوف نانت بالدوري الفرنسي لمدة 4 مواسم.

يشار إلى أن تاريخ ميلاد اللاعب الراحل 31 أكتوبر، والذي توفي في حادث سقوط طائرته في شهر يناير الماضي أثناء رحلته من نانت الفرنسية إلى كارديف الويلزية، لإتمام تعاقده مع فريقه الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2018-2019).