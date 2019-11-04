الامارات | مدرب "الفراعنة" السابق يقترب من الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب "الفراعنة" السابق يقترب من الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب مدرب منتخب مصر السابق، المكسيكي خافيير أغيري، من قيادة الإدارة الفنية لفريق ليغانيس الإسباني، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة آس الرياضية، أن المفاوضات مع أغيري باتت في مرحلة متقدمة للغاية، تزامناً مع انتهاء الفترة المؤقتة لإدارة الفريق بواسطة المدرب المساعد، لويس سيمبرانوس، عقب إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن أغيري لم يتولَّ تدريب أي فريق أو منتخب منذ إقالته من تدريب منتخب مصر، عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.