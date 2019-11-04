شكرا لقرائتكم خبر عن «جنش» يكشف دور محمد صلاح في علاجه من «أكيليس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن دور الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس التي تعرض لها أثناء بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال «جنش» خلال استضافته ببرنامج «ملعب ON» مع الإعلامي أحمد شوبير: «صلاح اتصل بي بعد إصابتي بشهر وسألني إذا ما كنت أحتاج أي شيء وشكرته على سؤاله ولم أطلب منه أي شيء، وأثناء فترة علاجي مع الدكتور أبوالعلا كنا نبحث عن طبيب للتأهيل واقترح عليّ الطبيب الذي كان مصاحب لصلاح أثناء كأس العالم».

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وأكمل: «دكتور أبوالعلا اتصل بصلاح فاتصل بي مرة أخرى، وقال لي أنه سيحجز ميعادًا مع الطبيب وبالفعل سافرت إلى إسبانيا لأتلقي العلاج هناك».

واختتم: «هناك مرحلة أخيرة من التأهيل وصلاح أخبرني أنه سيحضر الطبيب إلى مصر».