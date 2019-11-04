شكرا لقرائتكم خبر عن «سونج»: «صلاح» محبوبًا في ليفربول أكثر من مصر.. وهو الأفضل في العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى المدير الفني للمنتخب الكاميروني الأوليمبي وقائد الأسود السابق ريجوبيرت سونج أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب في العالم حاليًا.

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وقال «سونج»، في حوار مع قناة «تايم سبورتس»: «أنا لعبت لفريق ليفربول وأنا سعيد جدًا لمشاهدة مبارياته كل أسبوع وهو موهوب جدًا ومحترف جدًا وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم، لأنه يعلم كيف يتعامل وعندما ينطلق لا يستطيع أحد إيقافه».

وأضاف: «الحياة في ليفربول ليست سهلة ولقد رأيت لاعبين مهرة كثر لكنهم لم يقوموا بخط مسيرة كمسيرته، أعتقد أنه محبوب في ليفربول أكثر من مصر، الناس يحبونه في ليفربول أكثر من مصر، إنه الأفضل».

ووجه الكاميروني رسالة إلى «صلاح» قائلًا: «أنا فقط أريد أن أخبره أن يستمر، أنا لم أقابله وجهًا لوجه لكن أنا أشاهده على التلفزيون وأقول له أن يستمر وأن يعمل ونأمل إن شاء الله أن يصبح أفضل لاعب في العالم».