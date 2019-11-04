شكرا لقرائتكم خبر عن «جنش»: رفضت عرضًا من الأهلي بضعف راتبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سبق وأن تلقى عرضًا للانتقال إلى النادي الأهلي، إلا أنه فضل الاستمرار مع القلعة البيضاء.

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وأضاف «جنش» في خلال استضافته مع الإعلامي أحمد شوبير، في قناة أون سبورت: «الأهلي عرض ضعف راتبي، عن طريق الحاج محمد عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة السابق، ولكنني رفضت، وتحدثت معك وقولت لي إذا كنت تريد البقاء الزمالك فلا تغادر».

وأكمل: «وقتها كنت لاعبًا حرًا وبإمكاني التوقيع، لكنني تحدثت مع أحمد مرتضى منصور، وأبلغته بأنني أريد التوقيع على عقد جديد».