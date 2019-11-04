شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقالة «كوفاتش».. تعرف على أبرز المرشحين لقيادة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كتب: عمرو فرج

أعلن نادي بايرن ميونخ، إقالة مدربه الكرواتي، نيكو كوفاتش، بعد تعرض الفريق، أول أمس السبت، إلى هزيمة قاسية بنتيجة 5/1 أمام إينترخت فرانكفورت في الجولة العاشرة للدوري الألماني «بوندسليجا».

وقال النادي البافاري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بايرن ميونيخ يفترق عن نيكو كوفاتش».

و قرر النادى البافارى تعيين المدير الفنى هانز فليك المدرب المساعد مهمة قيادة الفريق، خلال مواجهتى أولمبياكوس اليونانى يوم الأربعاء المقبل، في دورى أبطال أوروبا، وبروسيا دورتموند في الدوري الألمانى السبت المقبل.

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وبحسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، أن أبرز المرشحين لخلافة كوفاتش، هو الإيطالي ماسيمليانو أليجرى مدرب يوفنتوس السابق، كما أن هناك محادثات مع البرتغالى جوزيه مورينيو، والألماني الشاب ناجلزمان مدرب لايبزيج الحالي، ومن المتوقع أن يُعلن عن المدير الفنى الجديد في فترة التوقف الدولى المقبلة.

وتعد تلك الهزيمة هي الأسوأ في الدوري لبايرن منذ سقوطه على أرض فولفسبورج 1-5 في ابريل 2009.

و استغل الغريم التقليدى بروسيا دورتموند، هذة الهزيمة ليصعد إلى مركز الوصافة بعد فوزه على ضيفه فولفسبورج بنتيجة 3/0، في انتظار القمة التي ستجمع الفريقين الجولة المقبلة بميونخ.

وبرغم الخسارة الكبيرة، نجح الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تعزيز رقمه القياسي والتسجيل للمباراة العاشرة تواليا في موسم واحد من الدوري.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم