مساعد جوارديولا مرشح لخلافة إيمري في أرسنال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 يبدو وأن المدرب الإسباني "أوناي إيمري" يعيش أيامه الأخيرة على رأس القيادة الفنية لنادي أرسنال الإنجليزي

وفشل الإسباني في تحقيق الفوز سوى في مبارتين من أصل تسع مباريات خاضها مع الفريق اللندني في جميع البطولات. Advertisements وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نجم الفريق السابق ومساعد المدرب الإسباني بيب جوارديولا "ميكيل أرتيتا" مرشحاً بقوة لخلافة إيمري في منصبه. كما أفادت الصحيفة أن إدارة الجانرز ستمهل إيمري فرصة أخيرة حتي نهاية فترة التوقف الدولي بنهاية الشهر الجاري. كما يبرز إسم المدرب الإيطالي السابق ليوفنتوس "ماسيمليانو أليجري" كمرشح لخلافة الإسباني في منصبه في حال إقالته. ويواجه أرسنال مضيفه فيتوريا جيمارايش البرتغالي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

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