آخرهم ماريو بالوتيلي.. "العنصرية" السمعة السيئة في ايطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

مازالت العنصرية تطل علينا بوجهها القبيح في ليالي الدورى الايطالي الساخنة " السيري A" , دون إيجاد اي حلول لنزع ذلك النبت الشيطاني المتغلغل في عقول ضعفاء النفوس من الطليان، العقوبات التي يفرضها الاتحاد الايطالي علي فاعليها غير كافية سواء كانت مالية أو نقل عدد من المباريات خارج ملعبه أو حرمانه من حضور جماهيره لعدد من اللقاءات.



بالامس علي أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتجودي بمدينة فيرونا الايطالية في المباراة التي جمعت بين فريقين بريشيا وهيلاس فيرونا صاحب الملعب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدورى الايطالي والتي انتهت بفوز فيرونا بهدفين مقابل هدف شهدت ظهور ضحية جديدةقديمة للعنصرية بطلها المعتاد ماريو بالوتيلي.

أطلق جمهور هيلاس فيرونا الهتافات العنصرية وصافرات الاستهجان في وجه ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا كلما لمس الكرة ، حاول الدولي الإيطالي السابق تجاهل الشعارات الخبيثة التي تردد تجاهه لكنه لم يستطع التحمل ففي إحدى هجمات بريشيا التي كانت مقابلة للمنحني الجنوبي لجمهور فيرونا الذي يجلس خلف شباك فريقه واصل أصحاب الملعب في رفع وتيرة العنصرية ضد بالوتيلي، فما علي المهاجم المخضرم إلا بالامساك بالكرة وقذقها نحو مدرجات العنصريين اعتراضاً منه علي ما حدث، دخل سوبر ماريو في موجة غضب عارمة وخرج من أرضية الميدان ورفض استكمال المباراة رغم عاد مجددا لخوض مجريات اللعب بعد محاولات تهدئة من جانب لاعبي الفريقين وحكم المباراة الذي اوقف المباراة لبضع دقائق حتي يصمت مناصري فيرونا من تكرار هذه الهتافات القاتلة والمناهضة للبشرية ، وبالفعل توقف الجمهور عن السباب وتم استكمال المباراة.

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كلما وطأت اقدام السنغالي ملعبا غير ملعب فريقه" السان باولو " تعرض افضل مدافع في الدورى الايطالي الموسم الماضي الي العنصرية بكافة أشكالها ، بالامس في ملعب الاوليمبيكو أثناء مشاركته مع نابولي في مواجهة روما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من السيري A. العنصرية كانت حاضرة من أجله من جانب مدرج روما الجنوبى الذي أطلق شعارات معدية تجاه مدينة نابولي ومدافع فريقها خاليدو . اوقف حكم المباراة اللقاء لما يقارب 5 دقائق نتيجة هذه الهتافات المسيئة. اتجه المهاجم البوسني أدين دجيكو الذي يعتبر القائد الثاني لروما نحو المدرج الجنوبي لتهدئة جماهيره وطلب منهم الابتعاد عن تكرار هذه الشعارات والهتاف للفريق فقط ، منعا لتعرض الفريق الحرمان من حضورجمهوره مجددا كما حدث في 2014 لنفس الموقف.

تعرض الظهير الأيسر البرازيلي هنريك دالبرت لاعب فيورنتينا للعنصرية من قبل جمهور اتالانتا في المباراة جمعت بين فيورنتينا و اتالانتا علي أرضية ملعب اينيو تارديني بمدينة بارما والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ضمن إطار الجولة الرابعة من منافسات الكالتشيو .

اليكم ما حدث في ملعب اينيو تارديني

_ بالتحديد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول طلب هنريك دالبرت ، ظهير ايسر فيورنتينا من حكم المباراة اورساتو ايقاف وقت المباراة بسبب ترديد جمهور اتالانتا الجالس في المنحني الجنوبي من المدرجات بعض الهتافات العنصرية والعرقية والسباب المتواصل تجاهه. _ استمرت الهتافات المسيئة تجاه دالبيرت لمدة 3دقائق كاملة ، قبل أن يذهب الحكم اورساتو الي المنحني الجنوبي ويحظرهم من تكرار هذه العبارات والاساءات والا سيلغي المقابلة ويعلن عن فوز فيورنتينا بالمباراة ، بالفعل التزم جمهور اتالانتا بالتعليمات واطلق الحكم صافرة استكمال المواجهة.

تعرض لوكاكو مهاجم انتر ميلان الجديد القادم من صفوف مانشستر يونايتد هذا العام ، في ثاني مبارياته مع انتر ميلانو في أولي مواسمه مع النيراتزوري للعنصرية وذلك في المباراة التي جمعت بين فريقين انتر ميلانو و كالياري بملعب الاخير بسردينيا والتي انتهت بفوز انتر ميلانو بهدفين مقابل هدف . أطلق جمهور كالياري هتافاته العنصرية تجاه لوكاكو وسخرت منه لكونه اسود البشرة ذو أصول أفريقية وكلما لمس الكرة أو حتي بدونها يقلد جمهور أصحاب الأرض صوت القرد معتبرين لوكاكو لايختلف عنهم وهذه وسيلة التواصل الوحيدة بينه وبينهم.