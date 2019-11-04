ليفاندوفسكي يتخطى ميسي ومبابي في عام 2019

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
تخطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، كلاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد نادي برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.
النجم البولندي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني
ويتصدر ليفاندوفسكي صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الألماني بالموسم الحالي، برصيد 14 هدف، وذلك بعد مرور 10 جولات فقط على المسابقة، رغم احتلال بايرن ميونخ المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
وحسب الصحيفة المذكورة أعلاه، فإن الدولي البولندي، قد سجل مع العملاق البافاري حتى الآن 38 هدفًا في 38 مباراة خاضها على مدار العام الحالي، وبفارق هدفين عن النجم الأرجنتيني، وسبعة أهداف عن كيليان مبابي النجم الفرنسي.
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