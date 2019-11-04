كلوب عن آدم لالانا: باق في الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

نفى المدرب الألماني "يورجن كلوب" رحيل لاعب وسط الفريق "آدم لالانا" للدوري الصيني خلال فترة الإنتقالات الشتوية.



وأشار الألماني إلى أن لالانا يبذل الآن قصارى جهده لتمديد عقده مع ليفربول الموسم المقبل.

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وصرح كلوب لوسائل الإعلام قائلاً : " لا أدري ماذا يمكن أن يحدث في مايو القادم، لكن الشئ المهم للاعب الكرة هو إستغلال الفرصة حين تتاح له، وهو ما يفعله لالانا الآن".

وأضاف: "تعرض لالانا في السابق للعديد من الإصابات، لكنه الآن بحابة بدنية جيدة".

وينتهى عقد صاحب الـ 31 عاماً بنهاية الموسم الحالى ويحق له التفاوض مع أي ناد بحلول يناير المقبل.

وذكرت صحيفة " تيليجراف" البريطانية أن اللاعب على رادار العديد من الأندية الصينية.