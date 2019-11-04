شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن أطقم حكام مباريات يوم الأربعاء القادم في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، والتي أبرزها ريال مدريد أمام جالطة سراي، ويوفنتوس أمام لوكوموتيف.

حطم مباراة ريال مدريد وجالطة سراي تقام المباراة بصافرة الألماني فيليكس زفاير، ويعاونه كل من تورستن شيفنر وماركو أخمولر، والحكم الرابع باتريك أتريخ مع الحكم الألماني ساشا ستجمان لقيادة تقنية الـVAR. باريس سان جيرمان وكلوب بروج: الأسكتلندي بوبي مادين. بايرن ميونيخ وأولمبياكوس: البولندي بافل راتشيكوفسكي. Advertisements حكم مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو تم تعيين للمباراة الفرنسي رودي بوكيه، ويعاونه كل من جولومي ديبار وجولين باكيلي، والحكم الرابع فرانك شنايدر مع الحكم الفرنسي بينو ميلو لقيادة تقنية الـVAR. أتلانتا ومانشستر سيتي: البيلاروسي أليكسي كولباكوف. أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن: السلوفيني دامير سكومينا. ريد ستار وتوتنهام: الإسباني كارلو ديل سيروج جراندي. دينامو زغرب وشاختار دونيتسك: الألماني فيليكس بيريش.

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