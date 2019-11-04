جوارديولا يرفض الحديث عن مباراة ليفربول: التركيز على اتلانتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تركيز جميع اللاعبين في مباراة أتلانتا المقبلة في دوري الأبطال.



موعد مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أتلانتا الإيطالي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب سان سيرو، قبل المواجهة المقبلة أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، والتي ستقام يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

Advertisements

وقال بيب في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية:" الأن نركز في مباراة أتلانتا، وأرفض الحديث عن مباراة ليفربول".

وتابع:"سنحاول لعب بطريقة جيدة أمامهم، هم لم يخسرون حتى الأن، ولكن سنحاول اللعب بأفضل طريقة ممكنه".

ولم يخسر ليفربول هذا الموسم في البريميرليج، حيث حقق الفوز في عشر مناسبات وتعادل في مباراة واحدة فقط.

وكذلك الحال في ملعب أنفيلد، فالريدز لم يتلقى الهزيمة على ملعبة منذ إبريل 2017، عندما هُزم أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.