شكرا لقرائتكم "زيزو" الزمالك يبدأ رحلة تأهيل الصليبي الأربعاء المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، رحلة برنامجه التأهيلي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي، يوم الأربعاء المقبل، حيث سيعود إلى القاهرة قادما من ألمانيا، بعد إجراء الجراحة.



لاعب الزمالك أصيب بقطع فى الرباط الصليبي وتعرض لاعب وسط الزمالك، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة ضمن الجولة الثانية لمسابقة وتعرض لاعب وسط الزمالك، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليطير إلى ألمانيا بعدها ويجرى عملية الرباط الصليبي هناك، قبل بدأ مرحلة العلاج تمهيدا لعودته للملاعب بعد 6 شهور من تاريخ الإصابة.