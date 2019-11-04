شكرا لقرائتكم الأهلى في الـ 50 TOP والزمالك يتراجع 12 مركزا بتصنيف العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفظ النادي الأهلي بالمركز الـ 41 عالميا على مستوي أندية العالم في التصنيف الأسبوعي الصادر اليوم، الاثنين، من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

الأهلي يتفوق على دورتموند عالميا وبجانب احتفاظه بتواجده ضمن قائمة أفضل 50 ناد في العالم، تفوق النادي الأهلي في التصنيف على بوروسيا دورتموند ولايبزيج الألمانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وميلان ولاتسيو الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، وليون الفرنسي. وبجانب احتفاظه بتواجده ضمن قائمة أفضل 50 ناد في العالم، تفوق النادي الأهلي في التصنيف على بوروسيا دورتموند ولايبزيج الألمانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وميلان ولاتسيو الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، وليون الفرنسي.

بيراميدز يتراجع عالميا وتراجع بيراميدز 8 مراكز ليحتل المركز الـ 96 عالمياً، بدلاً من المركز الـ 88 عالمياً الذي إحتله في تصنيف الاسبوع الماضي، لكن في الوقت ذاته إحتفظ بالمركز الثاني في قائمة الفرق المصرية بالتصنيف. وتراجع بيراميدز 8 مراكز ليحتل المركز الـ 96 عالمياً، بدلاً من المركز الـ 88 عالمياً الذي إحتله في تصنيف الاسبوع الماضي، لكن في الوقت ذاته إحتفظ بالمركز الثاني في قائمة الفرق المصرية بالتصنيف.

الزمالك خارج قائمة أفضل 100 نادي بالعالم كما تراجع الزمالك 12 مركزاً "دفعة واحدة" ليحتل المركز الـ 106 عالمياً بدلاً من المركز الـ 94 عالمياً، وسارت أندية المقاولون والمصري والاسماعيلي على نفس النهج بعدما تراجعت إلى المراكز 203 و 205 و 249 عالمياً على الترتيب، كذلك أندية حرس الحدود والمقاصة ووادي دجلة التي تراجعت إلى المركز 300 و 348 و 353 عالمياً على الترتيب. كما تراجع الزمالك 12 مركزاً "دفعة واحدة" ليحتل المركز الـ 106 عالمياً بدلاً من المركز الـ 94 عالمياً، وسارت أندية المقاولون والمصري والاسماعيلي على نفس النهج بعدما تراجعت إلى المراكز 203 و 205 و 249 عالمياً على الترتيب، كذلك أندية حرس الحدود والمقاصة ووادي دجلة التي تراجعت إلى المركز 300 و 348 و 353 عالمياً على الترتيب.

الاتحاد السكندري ينجو من فخ المصريين بالتصنيف بينما كان نادي الاتحاد السكندري هو الناجي الوحيد بجانب الأهلي من موجة التراجع التي ضربت الأندية المصرية في التصنيف العالمي بعدما صعد 3 مراكز ليحتل المركز الـ 285 عالمياً. بينما كان نادي الاتحاد السكندري هو الناجي الوحيد بجانب الأهلي من موجة التراجع التي ضربت الأندية المصرية في التصنيف العالمي بعدما صعد 3 مراكز ليحتل المركز الـ 285 عالمياً.

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