شكرا لقرائتكم موقف رباعى الزمالك الدولي من المشاركة فى ودية جولدي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيلعب الرباعى طارق حامد ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو" وعبد الله جمعة لاعبى المنتخب الأول مع الزمالك بشكل طبيعى فى مواجهة جولدى دون الحصول على راحة قبل الانتظام فى معسكر المنتخب لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من الشهر نفسه.
ويفكر ميتشو فى إشراك محمد عواد حارس الزمالك والمنتخب الوطنى من عدمه فى اللقاء الودى حيث سيتم الاطمئنان على حالته أولاً قبل إشراكه فى مواجهة جولدى بعد تعافيه من إصابة الرقبة لحقت به خلال لقاء الأبيض الأخير أمام جينيراسيون فوت السنغالى في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد وعاد "عواد" مؤخراً للمشاركة بشكل طبيعى فى تدريبات الزمالك مؤخراً.
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