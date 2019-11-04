شكرا لقرائتكم 7 أندية عربية تأهلت إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بينهم المصري وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتمكنت جميع الاندية المصرية والمغربية المشاركة في بطولات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" هذا الموسم في حجز مقاعدها بدور المجموعات بمسابقتي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية.
الأهلي والزمالك يتواجدان حاليا في دوري ابطال افريقيا، والمصري وبيراميدز في كأس الكونفدرالية، ومن المغرب يتواجد ناديا الرجاء والوداد في دوري الابطال، ونهضة بركان وحسنية أغادير في كأس الكونفدرالية.
فيما أضاف بيراميدز فوزا ثانيا على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "الدفاع الجوي"، بعدما كان فاز عليه في عقر داره 2-1 ذهاباً، كذلك المصري بفوزه على ضيفه كوت دور إف سي من السيشل 2-0، بعدما كان تغلب عليه بنتيجة 4-0 ذهاباً.
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