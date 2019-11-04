شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: الإسماعيلي يمتلك 5 حراس على أعلى مستوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويقود مدرب حراس الإسماعيلى فنياً كل من محمد مجدى ومحمد فوزى ومحمود عبدالمنصف وأيمن رجب وكمال السيد خلال تدريبات الفريق الأول. وتابع فى تصريحات إعلامية قائلا: "سعيد للغاية بما قدمه محمد مجدى ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة ، وأتمنى استمراره على هذا المستوى ". Advertisements وأضاف مدرب حراس الدروايش : "مجدى وفوزى ظهرا مع الفريق بشكل جيد وبالتأكيد سيكون هناك دورا لباقى الحراس فى إثبات جدارتهم مع الدراويش". واستطرد قائلا: "لانتبع سياسة الدور فى مركز حراسة المرمى ،الأفضل والأجهز بدنيا هو من يحتفظ بمقعده الأساسى بالفريق". واختتم مدرب حراس الإسماعيلى :"معظم لاعبي الفريق من أصحاب فئات عمرية صغيرة فى السن ويحتاجون طوال الوقت لدعم الجماهير،من أجل استمرار التألق والنتائج الإيجابية هذا الموسم".

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