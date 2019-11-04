شكرا لقرائتكم ميتشو يلغي مران الزمالك اليوم لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغي الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، المران الصباحى للفريق اليوم الإثنين، فى نهاية معسكر الفريق الأبيض المغلق الذى أقيم بمدينة السادس من أكتوبر، نظراً لخوض الأبيض لمواجهة ودية مع جولدى فى الخامسة من مساء اليوم، على ملعب النادى.

وبدأ الزمالك معسكراً مغلقاً يوم الخميس الماضى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وخاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الأيام الماضية قبل أن يقرر ميتشو إلغاء مران اليوم الصباحى لتخفيف الأحمال البدنية قبل خوض اللقاء الودى.

ويواصل الزمالك استعدادته لاستنئاف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

وجاء استعداد الزمالك فى فترة التوقف لارتباط المنتخب الأولمبى بالمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والمقامة فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجارى، بجانب استعدادات المنتخب الوطنى الأول لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من الشهر نفسه.