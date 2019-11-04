اخبار الرياضه

ميتشو يلغي مران الزمالك اليوم لهذا السبب...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ميتشو يلغي مران الزمالك اليوم لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغي الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، المران الصباحى للفريق اليوم الإثنين، فى نهاية معسكر الفريق الأبيض المغلق الذى أقيم بمدينة السادس من أكتوبر، نظراً لخوض الأبيض لمواجهة ودية مع جولدى فى الخامسة من مساء اليوم، على ملعب النادى.

 

وبدأ الزمالك معسكراً مغلقاً يوم الخميس الماضى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وخاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الأيام الماضية قبل أن يقرر ميتشو إلغاء مران اليوم الصباحى لتخفيف الأحمال البدنية قبل خوض اللقاء الودى.

 

ويواصل الزمالك استعدادته لاستنئاف  المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

 

وجاء استعداد الزمالك فى فترة التوقف لارتباط المنتخب الأولمبى بالمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والمقامة فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجارى، بجانب استعدادات المنتخب الوطنى الأول لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من الشهر نفسه.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يلغي مران الزمالك اليوم لهذا السبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا