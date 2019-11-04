شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون يكشف حالة يوسف الجوهري المصاب بالرباط الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد طبيب المقاولون أن الجوهري يثير بخطى جيدة في برنامجه التأهيلي، مؤكداً أنه بدأ يشارك بالفعل في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما قطع شوطاً طويلاً في برنامجه التأهيلي.
ويقع المقاولون العرب المركز فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.
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