شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون يكشف حالة يوسف الجوهري المصاب بالرباط الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، آخر تطورات حالة يوسف الجوهري لاعب الفريق الذي كان قد تعرض للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وأكد طبيب المقاولون أن الجوهري يثير بخطى جيدة في برنامجه التأهيلي، مؤكداً أنه بدأ يشارك بالفعل في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما قطع شوطاً طويلاً في برنامجه التأهيلي.

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ويقع المقاولون العرب المركز فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ولدى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.