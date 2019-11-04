شكرا لقرائتكم سلة الأهلي فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لموقعة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ فريق كرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الاثنين استعدادا لخوض مباراته المهمة غدا الثلاثاء أمام الزمالك في دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر.

ويحاضر أشرف توفيق المدير الفني للفريق بالفيديو مساء اليوم في فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على المهام الفنية المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وستقام المباراة في السادسة مساء غد الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الفريق إلى الفوز بها لمواصلة المنافسة على اللقب.

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وأوقعت قرعة البطولة يوم 12 أكتوبر الجارى بمقر الاتحاد، مواجهة بين الأهلى والزمالك فى دور الـ16 دون خوض مباريات دور الـ32.

وتوج الجزيرة ببطولة الكأس الموسم الماضى بعد التغلب على الأهلى فى نهائى البطولة.