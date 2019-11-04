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حسين السيد ينشر صور لاعبى الأهلي فى معسكر الإمارات...

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جدة - عمرو شويل حرص حسين السيد لاعب النادي الأهلي، على نشر صوراً من معسكر الفريق الأحمر المقام حالياً في الإمارات، خلال تناول اللاعبين طعام الإفطار قبل استئناف التدريبات بعد انتهاء الأجازة التي حصلوا عليها أمس.

 

ويؤدى الأهلي مرانه اليوم بدون الدوليين بعد عودتهم إلى القاهرة، فيما يستمر المعسكر إلى الأربعاء المقبل وفقا للموعد المحدد لعودة البعثة واستكمال برنامج الاعداد لمرحلة ما بعد التوقف.

 

وقسم رينيه فايلر المدير الفني للفريق مرحلة التوقف إلى جزأين، حيث يخوض الفريق معسكر تدريبى فى الإمارات اشتمل على جانب فني وبدني، كما ركز المدير الفنى على الجانب النفسى والمعنوى وأجل فكرة إقامة تجربة ودية، ويستكمل الأهلي برنامجه التدريبي بالقاهرة بعد العودة استعدادا للدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

يجري حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام اليوم على ملعب شباب أهلي دبي، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد الإطمئنان على حالته والتأكد من شفاءه بشكل نهائي من الإصابة التي اشتكى منها في الركبة.

 

 

وأصيب مارسيلو بكدمة أدت إلى تورم الركبة وشهدت الساعات الأخيرة تحسنا بشكل كبير في حالته وخضع لبرنامج تأهيلي على أن يتم تحديد موعد انتظامه في المران الجماعي قبل انطلاق مران اليوم.

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ويخوض  الأهلي تدريباته بقوة خلال معسكر الفريق في الإمارات وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال فترة التوقف، واهتم رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالجوانب الخططية وتنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة ببناء الهجمات والتحرك داخل الملعب لتطبيق التدريبات بشكل عملي خلال المباريات المقبلة

 

 

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