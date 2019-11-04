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شكرا لقرائتكم حسين السيد ينشر صور لاعبى الأهلي فى معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويؤدى الأهلي مرانه اليوم بدون الدوليين بعد عودتهم إلى القاهرة، فيما يستمر المعسكر إلى الأربعاء المقبل وفقا للموعد المحدد لعودة البعثة واستكمال برنامج الاعداد لمرحلة ما بعد التوقف.
وقسم رينيه فايلر المدير الفني للفريق مرحلة التوقف إلى جزأين، حيث يخوض الفريق معسكر تدريبى فى الإمارات اشتمل على جانب فني وبدني، كما ركز المدير الفنى على الجانب النفسى والمعنوى وأجل فكرة إقامة تجربة ودية، ويستكمل الأهلي برنامجه التدريبي بالقاهرة بعد العودة استعدادا للدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأصيب مارسيلو بكدمة أدت إلى تورم الركبة وشهدت الساعات الأخيرة تحسنا بشكل كبير في حالته وخضع لبرنامج تأهيلي على أن يتم تحديد موعد انتظامه في المران الجماعي قبل انطلاق مران اليوم.
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