شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات المقاصة يحضر مؤتمر الإمارات للتسويق الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت رابطة دورى المحترفين بالإمارات مؤتمرا خاصا بكل ما هو جديد بالنسبة لبناء الاستادات والأعمال الرياضية التجارية وكيفية خلق فرص استثمارية لصناعة كرة القدم .

وحضر المؤتمر الموسع الذى نظمته رابطة دوري المحترفين بالإمارات العديد من الشخصيات المهمة ومديرو عدد من الشركات الإنجليزية والألمانية ووالإسبانية المتخصصة فى بناء الاستادات والبوابات الإلكترونية ونظم التحكم وعوامل الأمن والسلامة، منهم عصام سراج مدير التسويق بمصر المقاصة الحالى والأهلى السابق والذى أشاد بالمؤتمر مؤكدا أنه كان فرصة جيدة لتبادل الخبرات ومعرفة ما هو جديد فى عالم التسويق وبناء الاستادات ومختلف المستلزمات الرياضية .

كما تطرق المؤتمر الصحفى إلى شرح أحدث الأساليب فى التعامل مع الحضور الجماهيرى وابتكار الأفكار التسويقية وكيفية تعظيم الإيرادات المالية للأندية .