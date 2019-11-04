اخبار الرياضه

مدير تعاقدات المقاصة يحضر مؤتمر الإمارات للتسويق الرياضى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات المقاصة يحضر مؤتمر الإمارات للتسويق الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت رابطة دورى المحترفين بالإمارات مؤتمرا خاصا بكل ما هو جديد بالنسبة لبناء الاستادات والأعمال التجارية وكيفية خلق فرص استثمارية لصناعة كرة القدم .

وحضر المؤتمر الموسع الذى نظمته رابطة دوري المحترفين بالإمارات العديد من الشخصيات المهمة ومديرو عدد من الشركات الإنجليزية والألمانية ووالإسبانية المتخصصة فى بناء الاستادات والبوابات الإلكترونية ونظم التحكم وعوامل الأمن والسلامة، منهم عصام سراج مدير التسويق بمصر المقاصة الحالى والأهلى السابق والذى أشاد بالمؤتمر مؤكدا أنه كان فرصة جيدة لتبادل الخبرات ومعرفة ما هو جديد فى عالم التسويق وبناء الاستادات ومختلف المستلزمات الرياضية .

كما تطرق المؤتمر الصحفى إلى شرح أحدث الأساليب فى التعامل مع الحضور الجماهيرى وابتكار الأفكار التسويقية وكيفية تعظيم الإيرادات المالية للأندية .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعاقدات المقاصة يحضر مؤتمر الإمارات للتسويق الرياضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا