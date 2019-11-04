شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يقرر إشراك الدوليين فى مواجهة جولدى قبل الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، إشراك لاعبى الفريق الدوليين فى مواجهة جولدى الودية التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الأفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

وبذلك سيتواجد الرباعى طارق حامد ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو" وعبد الله جمعة لاعبى المنتخب الأول مع الزمالك بشكل طبيعى فى مواجهة جولدى دون الحصول على راحة قبل الانتظام فى معسكر المنتخب لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من الشهر نفسه.

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ومازال يدرس ميتشو مسألة إشراك محمد عواد حارس الزمالك والمنتخب الوطنى من عدمه فى اللقاء الودى، حيث سيتم الاطمئنان على حالته أولاً قبل إشراكه فى مواجهة جولدى بعد تعافيه من إصابة الرقبة لحقت به خلال لقاء الأبيض الأخير أمام جينيراسيون فوت السنغالى في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد وعاد "عواد" مؤخراً للمشاركة بشكل طبيعى فى تدريبات الزمالك مؤخراً.