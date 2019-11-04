شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى يشيد بتنظيم بطولة الفراعنة الدولية للأيروبك فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أمس فعاليات بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك فى نسختها الأولي، على صالة وزارة الشباب والرياضة بالغردقة فى محافظة البحر الأحمر، والتى أقيمت خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجارى بمشاركة ثمانى دول هى التشيك وإيطاليا وأذربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، يشارك فيها 179 لاعبا ولاعبة من 8 دول.

أقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولى للجمباز، ممثلا فى حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولى ورئيسة اللجنة الفنية فى الاتحاد الأوروبى للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.

من جانبها أشادت كرستينا ماريا، ممثل الاتحاد الدولى ورئيسة اللجنة الفنية فى الاتحاد الأوروبى للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز، بمستوى البطولة وحفلى الافتتاح والختام والتنظيم الرائع.

وأضافت ماريا، إن مصر تشهد طرفة كبيرة فى جميع فروع الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للعبة، وساعد الاتحاد فى نشر اللعبة بشكل ملحوظ وارتفاع عدد الممارسين خلال العامين الماضيين.

وأوضحت أن استضافة مصر كأس العالم 2020 دليل على ثقة الاتحاد الدولى فى نظيرة المصرية والدولة ممثلة فى اللجنة الأولمبية المصرية.

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وفى نفس السياق قال إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، إن ما يحدث الآن كان حلما كبيرا لاتحاد الجمباز، بعدما أصبحنا فى مقدمة الدول فى استضافة البطولات الدولية والقارية.

وأضاف أن الاتحاد تمكن من مواكبة التطورات والأحداث العالمية التى تحدث على مستوى رياضة الجمباز خلال فترة زمنية بسيطة.

ووقع اختار اتحاد الجمباز على إقامة البطولة بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، فى تقليد جديد للاتحاد المصرى للجمباز، فى نشر اللعبة وإقامة البطولات الدولية والقارية خارج القاهرة والإسكندرية.

ونجحت البطولة فى عمل نشاطا سياحيا مهما وجذب أنظار عدد كبير من السائحين إلى محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والمؤتمرات.