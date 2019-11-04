شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: نمتلك 5 حراس ودعم جماهير الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى أن ناديه لا يمتلك حارس مرمى واحد أو اثنين على مستوى جيد، بل هناك خمسة حراس يتمتعون بقدرات مميزة.

ويقود مدرب حراس الدراويش كلا من محمد مجدى ومحمد فوزى ومحمود عبدالمنصف وأيمن رجب وكمال السيد خلال تدريبات الفريق الأول.

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وأضاف سعفان الصغير، فى تصريحات إعلامية، "سعيد للغاية بما قدمه محمد مجدى ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، وأتمنى استمراره على هذا المستوى، مجدى وفوزى ظهرا مع الفريق بشكل جيد، وبالتأكيد سيكون هناك دور لباقى الحراس فى إثبات جدارتهم مع الدراويش، لا نتبع سياسة الدور فى مركز حراسة المرمى، الأفضل والأجهز بدنيا هو من يحتفظ بمقعده الأساسى بالفريق".

وأشار مدرب حراس الإسماعيلى إلى أن معظم لاعبى الفريق من أصحاب فئات عمرية صغيرة فى السن ويحتاجون طوال الوقت لدعم الجماهير من أجل استمرار التألق والنتائج الإيجابية هذا الموسم.