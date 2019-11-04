شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفظ النادي الأهلي بمركزه فى التصنيف الأسبوعى الصادر اليوم، الاثنين، من موقع "clubworldranking" العالمى، ليتفوق على أندية عالمية مثل بوروسيا دورتموند ولايبزيج الألمانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزى، وميلان ولاتسيو الإيطالى، وأولمبياكوس اليوناني، وليون الفرنسي.

ورغم تراجع بيراميدز فى التصنيف العالمى للأندية، لكنه لا يزال يحافظ على تفوقه أمام نادي الزمالك الذى تراجع بشكل كبير فى الأسبوع الحالى مثله مثل باقي الأندية المصرية، باستثناء الاتحاد السكندري، الذى نجح فى التقدم ليتفوق على كافة الأندية المصرية بما فيها الأهلي.

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