شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلغى مرانه الصباحى قبل مواجهة جولدى الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميتشو ، المدير الفنى للزمالك، إلغاء المران الصباحى للفريق اليوم، الاثنين، فى نهاية معسكر الفريق الأبيض المغلق الذى أقيم بمدينة السادس من أكتوبر، نظراً لخوض الأبيض لمواجهة ودية مع جولدى فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب النادى.

ودخل الزمالك معسكراً مغلقاً الخميس الماضى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وخاض خلاله مرانه على فترتين طوال الأيام الماضية قبل أن يقرر ميتشو إلغاء مران اليوم الصباحى لتخفيف الأحمال البدنية قبل خوض اللقاء الودى.

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ويستعد الزمالك لاستئناف المنافسات، سواء المحلية أو الأفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية، حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

وتأتى تلك الاستعدادات البيضاء فى التوقف لارتباط المنتخب الأولمبى بالمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمقامة فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجارى، بجانب استعدادات المنتخب الوطنى الأول لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من الشهر نفسه.