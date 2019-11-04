شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يحاور مهاجم الأهلي والمنتخب الأولمبي قبل امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل منتخبنا الوطنى للشباب تحت 23 سنة عن بدء منافسات بطولة أمم افريقيا التي تنطلق فى مصر بداية من الجمعة المقبل وتنتهي يوم 22 نوفمبر المقبل.

وتضم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطنى فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالى يوم 8 نوفمبر وهو نفس يوم افتتاح البطولة، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14، ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

واختص صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي بتصريحات خاصة قبل انطلاق البطولة جاء أبرزها كالتالى:

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