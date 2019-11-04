شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الجوهرى يبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن آخر تطورات حالة يوسف الجوهري لاعب الفريق الذى كان قد تعرض للإصابة بالقطع فى الرباط الصليبى خلال الموسم الماضى.

وقال طبيب المقاولون، فى تصريحات خاصة، إن الجوهرى يثير بخطى جيدة فى برنامجه التأهيلي، مؤكداً أنه بدأ يشارك بالفعل فى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما قطع شوطاً طويلاً فى برنامجه التأهيلي.

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ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربى 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.