شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة الأهلي» تستعد للزمالك فى كأس مصر بمعسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر
ويعقد أشرف توفيق، المدير الفنى للفريق، محاضرة بالفيديو مساء اليوم فى فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على المهام الفنية المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.
ومن المقرر أن تقام المباراة فى السادسة مساء غد، الثلاثاء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادى بالجزيرة، ويسعى الفريق للفوز بها لمواصلة المنافسة على اللقب.
وأقيمت قرعة البطولة يوم 12 أكتوبر الجارى بمقر الاتحاد، وأسفرت عن مواجهة بين الأهلى والزمالك فى دور الـ16 دون خوض مباريات دور الـ32.
يذكر أن الجزيرة توج ببطولة الكأس الموسم الماضى بعد التغلب على الأهلى فى نهائى البطولة.
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