شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة الأهلي» تستعد للزمالك فى كأس مصر بمعسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادى الأهلي معسكرا مغلقا اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض مباراته المهمة غدا الثلاثاء أمام الزمالك فى دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر.

ويعقد أشرف توفيق، المدير الفنى للفريق، محاضرة بالفيديو مساء اليوم فى فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على المهام الفنية المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

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ومن المقرر أن تقام المباراة فى السادسة مساء غد، الثلاثاء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادى بالجزيرة، ويسعى الفريق للفوز بها لمواصلة المنافسة على اللقب.

وأقيمت قرعة البطولة يوم 12 أكتوبر الجارى بمقر الاتحاد، وأسفرت عن مواجهة بين الأهلى والزمالك فى دور الـ16 دون خوض مباريات دور الـ32.

يذكر أن الجزيرة توج ببطولة الكأس الموسم الماضى بعد التغلب على الأهلى فى نهائى البطولة.