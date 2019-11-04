شاهد.. ماذا فعل كيشو مع زقلط بعد التتويج ببطولة العالم للمصارعة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة ، عن سعادته بطريقة مختلفة ، بعد الفوز ببطولة العالم التى أقيمت بالمجر ، بطريقة مختلفة .
قام كيشو بحمل المدرب الخاص به محمد إبراهيم زقلط ، على عنقه، واستعرض بعض الحركات فى المصارعة ، وكأنه ينافسه فى اللعبة على بساط البطولة، وسط ذهول الحكم، وذلك ما أظهرته الصور التى نشرها الإتحاد الدولى للعبة .
و توج كيشو ببطولة العالم بعد التغلب على لاعب اليابان بنتيجة 9/0 ، بعدم التكافؤ .
ويحتل كيشو المركز الرابع بالتصنيف العالمى و الأولمبى ، و فقا لما أعلنه الاتحاد الدولى .
ونجح كيشو فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 باحتلاله المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت الشهرالماضى .
كيشو بعد الفوز يحمل مدربه
كيشو ومحمد ابراهيم زقلط
كيشو ومدربه
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