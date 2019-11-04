صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين، ترشح هدف المصري محمد صلاح في مرمى تشيلسي الموسم الماضي ضمن الأفضل في جوائز الشمال الغربي بالمملكة المتحدة. وذكر الموقع الرسمى للنادي أن هدف محمد صلاح الصاروخي فى شباك تشيلسي في المباراة التى جمعت بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي تواجد ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة العام. Advertisements ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الاثنين المقبل بمدينة مانشستر للإعلان عن الفائز بالجائزة. وكان صلاح قد سجل هدفًا في مرمى تشيلسي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الموسم الماضي وانتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

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