مروان محسن يتحدث عن التتويج القاري.. ودروس فايلر.. و"نحس" الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

كشف مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، طريق عمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين وكيفية عمله بالنادي، مشيرا الى أنه يتمتع بالصبر في المحن التي يتعرض لها خاصة تكرر الإصابات.

وقال مروان محسن في حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لقد بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية، الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي، نجحنا في استعادة ذاكرة الفوز أفريقياً خارج الديار وحصدنا السوبر أمام الزمالك وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري".

وواصل: " فترة التوقف خارج إرادتنا، لا أخشى أن يتأثر الأهلي بها سلبياً بعدما طالت كثيراً، نحن في كامل تركيزنا ونستعد جيدا لمرحلة ما بعد استئناف الدوري، نريد مواصلة تقديم العروض والنتائج القوية".

وأكمل: "الجميع داخل فريق الأهلي لديه رغبة في التتويج بكل البطولات الممكنة، لكن تبقى دوري أبطال أفريقيا هي الهدف الأهم في الموسم الحالي، اشتقنا للتتويج القاري والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "جميع الظروف مهيأة في الفريق حالياً لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، سواء من حيث قائمة اللاعبين أو تواجد جهاز فني القادر على قيادة الفريق إلى حالة الاستقرار التي توفّرها الإدارة، وكذلك دعم الجماهير المُخلصة، ونحن نجتهد في الملعب ونبذل أقصى ما لدينا".

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وصرح: "معسكر الإمارات جيد للغاية ويُحقق الأهداف المرجوة منه على الصعيد الفني ويشهد حالة من الانسجام والتلاحم بين اللاعبين والجهاز الفني، فايلر يتعامل مع اللاعبين بطريقة جيدة للغاية داخل وخارج الملعب وهو حريص على تحفيظ أفكاره وخططه خلال التدريبات حتى يعلم كل لاعب واجباته".

وشدد: " فايلر يُعلمنا كيف نخترق حصون الخصم من الأجناب والعمق، وكيف نُحقق أهدافنا من المباريات، يتحدث معنا كثيراً في المحاضرات والتدريبات ولا يترك شيئاً للصدفة، مدرب دقيق للغاية ويهتم بعمله وهو ما انعكس على اللاعبين".

وأشار: "الجميع استوعب خطط وأفكار فايلر، لكن المشوار مازال طويل لكي نحقق مزيد من النجاحات، البداية الجيدة بالطبع تعطينا دفعة للأمام".

وعن عودته للمباريات بعد إصابته الأخيرة قال "سأكون قادراً على المشاركة في المباريات بعد ارتداء القناع الذي سيُساعدني على خوض المباريات دون قلق، فايلر يتابع حالتي منذ الإصابة ويستفسر عن تطورات علاجي، وهو حريص على دعم جميع اللاعبين معنويا".

ورد عن ما يُقال حول "نحس" الإصابات " الإصابات قضاء وقدر، ولا أتوقف عند من يتحدثون عن مثل هذه الأمور، ولا أشغل نفسي خلال الإصابة إلا في كيفية التعافي منها حتى أعود للتدريبات والمباريات، أتمتع بالصبر في المحنة".

واختتم: "لا أشغل نفسي بالانتقادات، تركيزي كله في الملعب، حريص على تنفيذ تعليمات أي مدرب يتولى تدريب الفريق وهذا هو الأهم بالنسبة لي لأن المدرب هو أكثر شخص يعرف قدرات لاعبه".