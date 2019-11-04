خليفة زيدان وشاهد على موقعة الأهلي.. من هو نجم ريال مدريد ضيف تركي آل الشيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، وصول جوتي نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، إلى القاهرة. وكشف تركي عبر صفحته على "فيسبوك" عن مفاجأة منتظرة بشأن لاعب الفريق الملكي. ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز الأرقام عن النجم الإسباني: خوسيه ماريا جوتي من مواليد 1976 ويبلغ من العمر 43 عاما كان لاعبا في مركز الوسط الهجومي وبدأ مسيرته باللعب في ناشئي ريال مدريد تم تصعيده للفريق الأول لأول مرة عام 1995 أول مباراة خاضها مع ريال مدريد أمام إشبيلية وفاز فريقه 4-1 زامل نجوم الجيل الذهبي لريال مدريد: زيدان، ورونالدو، وروبرتو كارلوس، وفيجو، وبيكهام، وسالجادو، وكاسياس. حضر للقاهرة مع فريق ريال مدريد لمواجهة الأهلي في مئويته. رحل عن ريال مدريد في صيف 2010 Advertisements انتقل لصفوف بيشكتاش التركي لمدة موسم واحد 2010 - 2011 أعلن اعتزاله في نوفمبر عام 2011 لعب طوال مسيرته 582 مباراة سجل خلالهم 89 هدفا. توج مع ريال مدريد بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولة للسوبر الأوروبي، وبطولتين لكأس العالم للأندية. وتوج محليا بـ5 بطولات للدوري الإسباني، و4 ألقاب للسوبر الإسباني، توج مع بيشكتاش ببطولة كأس تركيا وتوج مع المنتخب الإسباني ببطولتي أوروبا للشباب تحت 21 سنة، والناشئين تحت 18 سنة توج بلقب هداف كأس إسبانيا مرة وحيدة شارك في 14 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني أحرز خلالهم 3 أهداف عمل جوتي بعد اعتزاله في مجال التدريب بقطاع الناشئين في ريال مدريد كان مرشحا لتدريب الفريق الأول بريال مدريد ليكون خليفة زيدان، إلا أن الإدارة اختارت جولين لوبيتيجي لتدريب الفريق الملكي. انتقل جوتي عام 2018 للعمل كمساعد مدرب لشينول جونيش المدير الفني لبيشكتاش التركي

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