لاعبو الأهلي الدوليون يغادرون الإمارات للانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
غادر لاعبو الأهلي الدوليون في الساعات الماضية، دولة الإمارات، من أجل العودة لمصر والانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا
وسبق وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري ضم كلا من محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمد هاني، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"، وحسين الشحات.
ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، مقطع فيديو، للحظات تواجد اللاعبين بمطار دبي تمهيدا للعودة لمصر.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر في وقت سابق عن استدعاء أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، بدلا من أيمن أشرف لاعب الأهلي.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 7 نوفمبر، على أن يواجه كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021.
وسبق وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن مراحل الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية يوم 5 نوفمبر، بتواجد لاعبي الأهلي وكذلك بيراميدز والمصري بعد انتهاء مباراتيهما بالكونفيدرالية.
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