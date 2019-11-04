مصطفى فهمي يرد على اتهامات الزمالك بتوجيه لقب "نادي القرن" للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على توجيه رسالة لنادي الزمالك بشأن لقب "نادي القرن الأفريقي".

وقال مصطفى فهمي في تصريحات لبرنامج "الماتش" "نادي القرن الأفريقي مجرد لقب شرفي وليس رسمي والجميع يعلم هذا، تم وضع لوائح ومعايير عام 1995 وتم التطبيق عام 2000 لا أكثر ولا أقل".

واستمر "في 1995 تم إعلان التصنيف ولم يقم أحد بالاعتراض على الأمر، لماذا في عام 2000 قالوا أن التصنيف به مشكلة، الأهلي كان متصدر التصنيف ولم يعترض أحد".

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وواصل "الأهلي تعرض للإيقاف 3 سنوات، والزمالك اقترب منه بعد ذلك، تم عمل التصنيف في 1995 بعد مرور 30 عام على بداية مباريات الأندية الأفريقية، ولم يقم أحد بالاعتراض".

وأكمل "وتم منح الأهلي في عام 2000 لقب نادي القرن وفقا لتلك المعايير، كان يمكن للأهلي أن يعترض على عدم احتساب الألقاب المحلية للأندية".

وصرح "الزمالك نادي كبير ويجب أن ينظر للمستقبل، يلعب الموسم الحالي في دوري الأبطال، الموسم الماضي توج بالكونفيدرالية، الأفضل له أن يركز في المستقبل بكل تأكيد، ويمكن أن يفوزا بلقب نادي القرن الـ21".