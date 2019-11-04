ناشئات طائرة الأهلي يواجهن المعادي ببطولة منطقة القاهرة

يواجه فريق ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي (14 سنة)، اليوم فريق المعادي في بطولة منطقة القاهرة. منطقة القاهرة. وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على صالة نادي القاهرة. ويذكر أن فريق ناشئات الطائرة بالأهلي حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق القاهرة بنتيجة3ـ صفر. صالة نادي القاهرة. ويذكر أن فريق ناشئات الطائرة بالأهلي حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق القاهرة بنتيجة3ـ صفر.

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